شكرا لقرائتكم خبر عن العدالة يتفق مع البياوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

اتفقت إدارة نادي العدالة مع المدرب التونسي ناصيف البياوي، وذلك لقيادة الدفة الفنية للنادي الأحسائي خلفاً للمقال ابن جلدته إسكندر القصري.

وجاء التعاقد مع البياوي نظير معرفته بالدوري السعودي، من خلال تدريبه أندية الفتح وهجر والقادسية والرائد، وقبلها كان مساعداً للمدرب فتحي الجبال في نادي الفتح في السنة الذي حقق خلالها الفتح لقب الدوري، إضافة لتقديمه نتائج جيدة معهم قبل أن يغادر إلى تونس ويدرب فريق البنزرتي التونسي، الذي قدم استقالته من تدريبه قبل يومين.

ومن المتوقع أن يصل البياوي إلى الأحساء خلال يومين لقيادة الفريق الأحسائي، في ما تبقى له من مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.