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العدالة يتفق مع البياوي

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

اتفقت إدارة نادي العدالة مع المدرب التونسي ناصيف البياوي، وذلك لقيادة الدفة الفنية للنادي الأحسائي خلفاً للمقال ابن جلدته إسكندر القصري.

وجاء التعاقد مع البياوي نظير معرفته بالدوري السعودي، من خلال تدريبه أندية الفتح وهجر والقادسية والرائد، وقبلها كان مساعداً للمدرب فتحي الجبال في نادي الفتح في السنة الذي حقق خلالها الفتح لقب الدوري، إضافة لتقديمه نتائج جيدة معهم قبل أن يغادر إلى تونس ويدرب فريق البنزرتي التونسي، الذي قدم استقالته من تدريبه قبل يومين.

ومن المتوقع أن يصل البياوي إلى الأحساء خلال يومين لقيادة الفريق الأحسائي، في ما تبقى له من مباريات بدوري كأس الأمير للمحترفين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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