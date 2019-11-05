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المقاصة لا يمانع فى بيع أحمد ياسين بالميركاتو الشتوى...

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جدة - عمرو شويل لا يمانع  الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة من بيع أحمد ياسين مدافع الفريق الأول الذي تم تصعيده بداية الموسم الجاري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما ظهر بمستوي متميز خلال مباريات الفريق هذا الموسم.

 

وأكد مصدر ان احمد ياسين من المدافعين الشباب الذين سيكون لهم مستقبل في المنتخبات الوطنية، ولا يوجد مانع لدي الجهاز الفني من بيعه في ظل سياسة النادي التي تعتمد علي الاستثمار وتسويق اللاعبين ، بما لا يخل بالمستوي الفني والهدف المتفق عليه بين الجهاز الفني وإدارة النادي بتواجد الفريق في المربع الذهبي للدوري.

 

وأوضح المصدر أن  السبب الوحيد الذي سيمنع بيع احمد ياسين في حالة وصول عرض مغرى، هو عدم فتح الاستبدال في يناير في ظل اكتمال قائمة المقاصة واستنفاذ استبدال اللاعبين الخمسة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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