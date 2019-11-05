شكرا لقرائتكم المقاصة لا يمانع فى بيع أحمد ياسين بالميركاتو الشتوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مصدر ان احمد ياسين من المدافعين الشباب الذين سيكون لهم مستقبل في المنتخبات الوطنية، ولا يوجد مانع لدي الجهاز الفني من بيعه في ظل سياسة النادي التي تعتمد علي الاستثمار وتسويق اللاعبين ، بما لا يخل بالمستوي الفني والهدف المتفق عليه بين الجهاز الفني وإدارة النادي بتواجد الفريق في المربع الذهبي للدوري.
وأوضح المصدر أن السبب الوحيد الذي سيمنع بيع احمد ياسين في حالة وصول عرض مغرى، هو عدم فتح الاستبدال في يناير في ظل اكتمال قائمة المقاصة واستنفاذ استبدال اللاعبين الخمسة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
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