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شكرا لقرائتكم ميتشو يبدأ تنفيذ خطة عبور دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص ميتشو على تكليف الجهاز الإداري بتجميع معلومات عن الأندية المنافسة للزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل دراسة الفرق جيداً قبل مواجهتها في دور المجموعات والوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافسين.
وجاء ذلك ضمن إطار الخطة الموضوعة للتجهيز بشكل جيد، قبل استئناف الزمالك رحلته الإفريقية.
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