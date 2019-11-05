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ميتشو يبدأ تنفيذ خطة عبور دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا...

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جدة - عمرو شويل بدأ الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك رحلة التأهل والصعود إلى ثمن نهائى بطولة دوري أبطال افريقيا ، حيث طلب من معاونيه بضرورة جمع أكبر قدر من المعلومات والفيديوهات للفرق المنافسة للزمالك في دوري أبطال افريقيا ، والتي وقع الزمالك في المجموعة الاولي بها بصحبة كل من مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الانجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

 

وحرص ميتشو على تكليف الجهاز الإداري بتجميع معلومات عن الأندية المنافسة للزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل دراسة الفرق جيداً قبل مواجهتها في دور المجموعات والوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافسين.

 

وجاء ذلك ضمن إطار الخطة الموضوعة للتجهيز بشكل جيد، قبل استئناف الزمالك رحلته الإفريقية.

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