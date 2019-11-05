شكرا لقرائتكم رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" تمنح نوران جوهر نجمة شهر أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن لاعبة شهر أكتوبر الماضي بعد إسدال الستار على منافسات بطولة العالم لسيدات الاسكواش التي استضافتها أهرامات الجيزة خلال أكتوبر بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة نجمة شهر أكتوبر الماضي، بحسب اختيار الاتحاد الدولي للاسكواش، وذلك بعدما تقدمت إلى المركز الثاني بالتصنيف العالمي عقب نجاحها في حصد بطولة أمريكا المفتوحة، وكذلك وصولها إلى نصف نهائي بطولة العالم لسيدات الاسكواش.

وتعتبر نوران جوهر واحدة من اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل واعد في لعبة الاسكواش حيث تقدمن البطل المصرية أفضل مستوياتها عقب تفرغها للعبة، وهو ما أكده مدربها عمر عبد العزيز الذي أكد أن الهدف الرئيسي لدى نوران هو اعتلاء صدارة التصنيف.