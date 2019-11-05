شكرا لقرائتكم رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" تمنح نوران جوهر نجمة شهر أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعتبر نوران جوهر واحدة من اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل واعد في لعبة الاسكواش حيث تقدمن البطل المصرية أفضل مستوياتها عقب تفرغها للعبة، وهو ما أكده مدربها عمر عبد العزيز الذي أكد أن الهدف الرئيسي لدى نوران هو اعتلاء صدارة التصنيف.
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