شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع بمعاونيه ولاعبى الأهلي قبل المران الأخير فى الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعدل فايلر موعد المران حيث قام بتقديمه ساعة، فيما يختتم الأهلي معسكره غدا والعودة إلى القاهرة بعد نهاية المرحلة الأولى من فترة الاعداد.
بينما واصل، أحمد الشيخ لاعب الفريق برنامجه التأهيلي على هامش المران، حيث أدى الشيخ تدريبات تأهيلية قوية تحت إشراف طارق عبدالعزيز اخصائي التأهيل بالنادي، اشتملت على جزء بدني وتدريبات بالكرة لتجهيزه للعودة للمشاركة الجماعية.
فيما خاض محمود متولي جلسة في الجيم ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بمتابعة الجهاز الطبي للفريق، للتخلص بشكل نهائي من الاصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر، والتي كشفت الاشعة عن وجود تمزق في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي
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