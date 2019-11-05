شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع بمعاونيه ولاعبى الأهلي قبل المران الأخير فى الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب شباب أهلي دبي ضمن معسكر الإعداد الذي يقام في الإمارات.

كما اجتمع فايلر فى جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتوضيح بعض النقاط الفنية، والجمل الخططية التي يرغب في تطبيقها بشكل عملي في المران

وعدل فايلر موعد المران حيث قام بتقديمه ساعة، فيما يختتم الأهلي معسكره غدا والعودة إلى القاهرة بعد نهاية المرحلة الأولى من فترة الاعداد.

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بينما واصل، أحمد الشيخ لاعب الفريق برنامجه التأهيلي على هامش المران، حيث أدى الشيخ تدريبات تأهيلية قوية تحت إشراف طارق عبدالعزيز اخصائي التأهيل بالنادي، اشتملت على جزء بدني وتدريبات بالكرة لتجهيزه للعودة للمشاركة الجماعية.

فيما خاض محمود متولي جلسة في الجيم ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بمتابعة الجهاز الطبي للفريق، للتخلص بشكل نهائي من الاصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر، والتي كشفت الاشعة عن وجود تمزق في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي