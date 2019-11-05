شكرا لقرائتكم محمود علاء غاضب من تجاهل تجديد عقده بالزمالك ويخطط للرحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئولو داخل الزمالك تفاصيل تجديد عقد محمود علاء مدافع الزمالك ومنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة.

كان مسئولو الزمالك قد أعلنوا عزمهم تعديل عقد محمود علاء وضمه للاعبي الفئة الأولى تكليلا لجهوده في صفوف الفريق الأبيض، وباعتباره من أبرز اللاعبين في الخط الخلفي للفريق الأبيض.

قال المصدر أن ملف تجديد عقد محمود علاء مع الفريق الأبيض لم يتم حسمه في الفترة الحالية، حيث ينتظر اللاعب الإدارة في أن تفي بوعدها وتعدل عقد اللاعب بما يتناسب مع ما يقدمه مع الزمالك.

تابع: لم يتم تعديل عقد محمود علاء حتى الاَن على الرغم من تلقيه أكثر من وعد من قبل إدارة الكرة بالنادي وأشار إلى أن محمود علاء يفكر في الرحيل عن الزمالك لخوض تجربة الاحتراف خلال فترة الانتقالات الشتوية أو بنهاية الموسم على أقصى تقدير.

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حالة من الغضب انتابت محمود علاء بسبب عدم تنفيذ مسئولي الزمالك لوعدهم معه بخصوص بتعديل عقده خاصة وأنه التزام الصمت خلال الفترة الماضية ، والتزام في تدريبات الفريق ويرفض إثارة أي مشكلات في الوقت الراهن.

وأضاف المصدر، أن محمود علاء تلقي عرضين شفهيين من أهلي واتحاد جدة السعوديين للرحيل عن القلعة البيضاء فى يناير المقبل .

يذكر أن الناديين السعوديين سبق وطلبا التعاقد مع علاء في بداية الموسم الجاري، قبل أن يتم رفض العرض من إدارة الزمالك ويقرر تعديل عقد اللاعب وهو ما لم يحدث حتى الآن.