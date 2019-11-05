شكرا لقرائتكم الزمالك يحيى ذكري رحيل "زامورا" الأب الروحى للقلعة البيضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ونشرت الصفحة عبر تويتر : "يوافق اليوم الذكرى الثالثة والثلاثون على رحيل أحد أبرز رموزنا على مَر التاريخ لاعباً ورئيساً، محمد حسن حلمي “زامورا” سنظل نتذكرك دائماً." Advertisements وفارق حلمى زمورا الحياة فى 5 نوفمبر 1986، وبعد وفاته 1986 بأسبوع قررت إدارة النادى إطلاق اسمه على الملعب الرئيسى لنادى الزمالك، وتم تسميته لاحقا استاد أبو رجيلة فى 2014.

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