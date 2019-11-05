شكرا لقرائتكم السولية ينشر صورته مع لاعبي الأهلي الدوليين فى الطريق إلى برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عمرو السولية لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر على نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال توجه لاعبي القلعة الحمراء الدوليين إلى مدينة الأسكندرية حيث انطلاق معسكر المنتخب الوطني .

وأجل حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، موعد مران الفراعنة الأول ببرج العرب اليوم، 90 دقيقة، ليقام فى السادسة والنصف مساء بدلا من الخامسة، وجاء قرار حسام البدرى، حتى يحصل اللاعبون على قسط من الراحة عقب الوصول إلى برج العرب منذ قليل.

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وانطلقت حافلة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، صباح اليوم متجهة إلى برج العرب بالإسكندرية لخوض المعسكر المغلق استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم افريقيا 2021.

وتخلف لاعبو بيراميدز عن الانضمام للمنتخب فى الموعد المحدد، ليغادر الفريق مشروع الهدف متجها إلى برج العرب بدون السباعى رجب بكار وعبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى وإسلام عيسى وعمر جابر ومحمد فاروق.