شكرا لقرائتكم الأهلي يمنع لافتة مسئية لنادى منافس فى معسكر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل Advertisements وفوجئ ادارى الاهلى ومنهم سيد عبد الحفيظ ببعض المشجعين يحاولون وضع لافتة في ملعب شباب اهلي دبي تسئ لأحد الأندية المنافسة في الدوري المصري فرفض وضعها وطالب المشجعين الالتزام بالسلوك الرياضية وعدم التجاوز في اي طرف بالمنظومة الرياضية خاصة وأن النادي الأهلي دائما في صدارة الأندية التي تحافظ علي المبادئ والتقاليد وترفض اي محاولات للخروج عن النص. ويخوض الأهلي تدريباته يوميا بملعب شباب اهلي دبي خلال معسكره الحالي المقام في الإمارات استعدادا للارتباطات المقبلة محليا وأفريقيا.

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