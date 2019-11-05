شكرا لقرائتكم الأهلي يمنع لافتة مسئية لنادى منافس فى معسكر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويخوض الأهلي تدريباته يوميا بملعب شباب اهلي دبي خلال معسكره الحالي المقام في الإمارات استعدادا للارتباطات المقبلة محليا وأفريقيا.
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