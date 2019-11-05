شكرا لقرائتكم الأهلي يحيى ذكري رحيل الفريق مرتجى رئيس القلعة الحمراء الأسبق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وعلقت صفحة الأهلي على صورة لرئيس الأهلي السابق : تحل علينا اليوم ذكري وفاة الفريق مرتجي، رئيس النادي الأهلي الأسبق و أحد أبطال حرب أكتوبر 73.

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ولد الفريق مرتجي في 5 مايو 1916 بمحافظة القاهرة، وتخرج في الكلية الحربية عام 1937، وتدرج في الترقي حتي وصل إلى قيادة اللواء السادس المستقل بالقنطرة شرق برتبة عميد. كما تولى رئاسة هيئة تدريب الجيش.

وتولي الفريق مرتجي رئاسة الأهلي في ديسمبر 1965 بقرار من المشير عبدالحكيم عامر، القائد العام للقوات المسلحة، بعدما تراجع وضع النادي عامة وفريق كرة القدم بصفة خاصة، ليستعيد النادي والفريق انضباطه.

فيما توفي الفريق أول عبدالمحسن كامل مرتجى فجر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2013 عن عمر ناهز 97 عامًا.