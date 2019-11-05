شكرا لقرائتكم اف سي مصر يلتقي الجونة والانتاج الحربي ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحدد الجهاز الفني للفريق خوض مباراة الجونة يوم الثلاثاء 12 نوفمبر والإنتاج الحربي يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجاري، عقب العودة من الإسماعيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر اف سي مصر يلتقي الجونة والانتاج الحربي ودياً... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.