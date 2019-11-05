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اف سي مصر يلتقي الجونة والانتاج الحربي ودياً...

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جدة - عمرو شويل أنهى الجهاز الفني لفريق اف سي مصر بقيادة عبد الناصر محمد اتفاقه علي خوض مباراتين وديتين أمام كل من الجونة والإنتاج الحربي الأسبوع المقبل استعدادا لمباراة وادي دجلة المقرر لها 26 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري.

 

ويستعد حاليا فريق اف سي مصر من خلال معسكرا في الإسماعيلية ينتهي غدا، يخوض خلاله مباراتين وديتين امام كل من القناة والإسماعيلي، علي ان يعود الفريق للقاهرة يوم الخميس المقبل.

 

وحدد الجهاز الفني للفريق خوض مباراة الجونة يوم الثلاثاء 12 نوفمبر والإنتاج الحربي يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجاري، عقب العودة من الإسماعيلية.

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