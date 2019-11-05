شكرا لقرائتكم معسكر مغلق لـ المصري البورسعيدي فى السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعي إيهاب جلال إلى تجهيز بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق فى مباراتى بطل سيشل نتيجة لعدم قيدهم فى القائمة بالإضافة لتجهيز بعض اللاعبين العائدين من الإصابة .
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