معسكر مغلق لـ المصري البورسعيدي فى السعودية...

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جدة - عمرو شويل يفكر الجهاز الفنى للمصري البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال فى إقامة معسكر مغلق بالمملكة العربية السعودية خلال فترة توقف الدورى لتجهيز اللاعبين استعدادا لعودة الدورى والتى يستهلها الفريق بمواجهة المقاولون العرب . وتأهل المصري لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية بعد الفوز ذهابا وإياب على كوت دى أور بطل سيشل بسداسية نظيفة فى مجموعة اللقاءين . ويسعي إيهاب جلال إلى تجهيز بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق فى مباراتى بطل سيشل نتيجة لعدم قيدهم فى القائمة بالإضافة لتجهيز بعض اللاعبين العائدين من الإصابة .

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