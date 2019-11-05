ثعبان في ملعب سعودي.. تعرف على أغرب الحوادث المماثلة

تفاجأ متابعو مباراة عكاظ والفيحاء في دور الأربعة والستين من كأس الملك بدخول ثعبان إلى أرضية الميدان، ما أجبر الحكم على إيقاف اللعب لحوالي خمس دقائق، لكن تلك الحالة ليست نادرة، بل الكثير من القصص المشابهة حدثت في ملاعب كرة القدم حول العالم.

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ففي العام الماضي، اقتحم قط ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، واضطر حكم مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا إلى إيقاف اللعب لبضع دقائق، وقط آخر لكنه "أسود" دخل الموسم الماضي إلى ملعب "غوديسون بارك" في مباراة إيفرتون وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

وفي دوري الدرجة الرابعة الإنجليزية، اقتحم طائر الأوز ملعب مباراة ماكلسفيلد تاون وغريمبسي تاون، وقبل 25 عاماً دخل كلب أسود ملعب مباراة يورك سيتي وبريستول روفورز.

وفي الجزء الآخر من العالم، تبدو الحيوانات التي تقتحم الملاعب غير مألوفة، ففي البرازيلي وخلال مباراة الموسم الحالي بين فورتاليزا وإنترناسيونال أوقف الحكم 20 دقيقة بعدما استقرت "خلية نحل" في زاوية الملعب، وفي أستراليا اقتحم حيوان "الكنغر" أحد الملاعب، ولم تستطع سيارة الأمن إخراجه من أرضية الملعب.