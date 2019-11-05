شكرا لقرائتكم الوحدة يفلت من الشرق ويتأهل لدور 32 في كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد المالي يوسف نياكاتي مهاجم الوحدة فريقه إلى التأهل لدور 32 بعد تسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل في مرمى مضيفه الشرق "درجة أولى" في المواجهة التي انتهت 2-1، واحتضنها ملعب نادي الشعلة بالخرج، في حين تأهل فريقا أبها والمجزّل إلى الدور ذاته عقب فوزهما على فريقي القيصومة وطويق 2-1 و 3-1 على التوالي، في الدور 64 من مسابقة كأس الملك.

وعلى ملعب نادي الشعلة بالخرج، حقق الوحدة فوزاً صعباً أمام مضيفه الشرق "درجة ثانية" 2-1 ليتأهل إلى دور 32 للمسابقة. ووجد الوحدة صعوبةً كبيرة في الوصول لمرمى مضيفه حيث انتظر حتى الدقيقة 78 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق لاعبه الأسترالي كريغ غودوين، لينجح الشرق بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 84 عن طريق لاعبه التونسي أحمد بوسعيد، قبل أن يسجل المالي يوسف نياكاتي هدف الفوز لفريقه عند الدقيقة 90+2.

وعلى ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن حجز أبها مقعده في دور 32 بعد فوزه على مضيفه القيصومة "درجة ثانية" 2-1. وسجّل هدفي أبها مهاجمه صالح آل عبّاس عند الدقيقة 14، والمدغشقري فانيفا آندرياتسيما عند الدقيقة 32، وسجّل هدف القيصومة الوحيد لاعبه فهد الشمري عند الدقيقة 78.

وفي المجمعة حقق المجزّل "درجة أولى" فوزاً سهلاً على ضيفه طويق "درجة ثالثة" 3-1، ليتأهل لدور 32 للمسابقة. وكان طويق قد افتتح التسجيل بعد مرور 7 دقائق بهدف عن طريق لاعبه محمد المطيري، قبل أن يقلبها المجزّل بتسجيله 3 أهداف عن طريق لاعبيه أسامه الزبيدي عند الدقيقة 9 وثامر العلي "هدفين" الدقيقتين 56، 84.