شكرا لقرائتكم روبياليس: عائدات بث كأس الملك ستتفوق على الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس أن عائدات بيع حقوق البث التلفزيوني لبطولة كأس ملك إسبانيا ستفوق نظيرتها الخاصة ببطولة الدوري الإسباني "لا ليغا".

وقال روبياليس: قد تصل إلى 30 مليون يورو، لا زلنا نتفاوض، ستتراوح القيمة بين 20 و30 مليون يورو، على أي حال ستتجاوز القيمة المالية للدوري خلال السنوات السابقة. وهذه التقديرات لا تشمل المباراة النهائية، سنعرف كل شيء بعد أيام، نحن نقوم بالأمور بشفافية.

وأكد روبياليس أن المباراة المؤجلة بين برشلونة وريال مدريد والتي تقرر إقامتها في 18 ديسمبر المقبل لن تمثل أي مشكلة كونها ستقام أثناء إحدى جولات كأس ملك إسبانيا.

واختتم قائلا: لجنة المسابقات قررت إقامة المباراة في هذا الموعد، سنسعى إلى تنفيذ ذلك.