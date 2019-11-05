شكرا لقرائتكم تين هاغ يرفض إغراء بايرن.. ويتمسك بالاستمرار مع أياكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال إيريك تين هاغ مدرب أياكس أمستردام الهولندي أنه سيبقى مع الفريق حتى نهاية الموسم رغم ارتباط اسمه بتدريب بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وانفصل بايرن ميونخ عن مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش يوم الأحد عقب الهزيمة المذلة 5-1 على أرض أينتراخت فرانكفورت في الدوري ليتردد اسم تين هاغ بقوة لخلافته.

ووقع المدرب عقدا جديدا مع أياكس خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة ينتهي في يونيو 2022 عقب قيادة الفريق للفوز بالثنائية المحلية الموسم الماضي وكذلك بلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، كما سبق لتين هاغ تدريب الفريق الثاني لبايرن ميونخ بين عامي 2013 و2015.

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وقال تين هاغ للصحفيين قبل مباراة أياكس وتشيلسي في دوري الأبطال يوم الثلاثاء: يمكنني تأكيد ارتباطي الشديد بفريقي وكل شخص في أياكس. سأبقى في النادي هذا الموسم. ‬بايرن ناد رائع ولا يزال في قلبي لكني في أياكس الآن. أركز مع أياكس وأفكر في المباراة المهمة.

ويحتل بايرن المركز الرابع في الدوري الألماني، متأخرا بفارق أربع نقاط عن بروسيا مونشنغلادباخ المتصدر، بينما يتصدر أياكس الدوري الهولندي، بدون هزيمة، بفارق ست نقاط عن اأكمار أقرب منافسيه.

وفي دوري الأبطال يحتل أياكس المركز الثاني في المجموعة الثامنة متساويا في رصيد النقاط مع تشيلسي المتصدر ولكل منهما ست نقاط من ثلاث مباريات.