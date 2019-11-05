توتنهام يطعن بطرد سون بعد خطأ ضد جوميز لاعب إيفرتون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم نادي توتنهام هوتسبير بطعن ضد البطاقة الحمراء التي نالها لاعبه سون هيونج-مين بعدما تسبب في تعرض جوميز لإصابة مروعة في الكاحل خلال مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

وتعرض جوميز لكسر وخلع في الكاحل الأيمن خلال الشوط الثاني من مباراة انتهت بالتعادل 1-1 في جوديسون بارك وفقد توازنه بعد تدخل سون ثم اصطدم باللاعب سيرج أورييه الظهير الأيمن لتوتنهام.

وخضع اللاعب البرتغالي الدولي لجراحة الاثنين وقال إيفرتون بعد ذلك إنه يتوقع تعافي جوميز بشكل تام.

وأشهر الحكم مارتن أتكينسون البطاقة الحمراء لسون بعد الخطأ ضد جوميز. وقالت رابطة الدوري الممتاز عقب المباراة إن اللاعب الكوري الجنوبي تعرض للطرد «بسبب تعريض سلامة لاعب للخطر».

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وصحيفة جارديان أن توتنهام طعن لدى الاتحاد الإنجليزي وطالب بإلغاء البطاقة الحمراء.

وإذا لم يتم قبول الطعن سيغيب سون، الذي انهمرت دموعه في غرفة الملابس بعد المواجهة، في المباريات الثلاث المقبلة في الدوري الممتاز أمام شيفيلد يونايتد ووست هام وبورنموث.