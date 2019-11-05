شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يطعن بطرد سون بعد خطأ ضد جوميز لاعب إيفرتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم نادي توتنهام هوتسبير بطعن ضد البطاقة الحمراء التي نالها لاعبه سون هيونج-مين بعدما تسبب في تعرض جوميز لإصابة مروعة في الكاحل خلال مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.
وتعرض جوميز لكسر وخلع في الكاحل الأيمن خلال الشوط الثاني من مباراة انتهت بالتعادل 1-1 في جوديسون بارك وفقد توازنه بعد تدخل سون ثم اصطدم باللاعب سيرج أورييه الظهير الأيمن لتوتنهام.
وخضع اللاعب البرتغالي الدولي لجراحة الاثنين وقال إيفرتون بعد ذلك إنه يتوقع تعافي جوميز بشكل تام.
وأشهر الحكم مارتن أتكينسون البطاقة الحمراء لسون بعد الخطأ ضد جوميز. وقالت رابطة الدوري الممتاز عقب المباراة إن اللاعب الكوري الجنوبي تعرض للطرد «بسبب تعريض سلامة لاعب للخطر».
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وصحيفة جارديان أن توتنهام طعن لدى الاتحاد الإنجليزي وطالب بإلغاء البطاقة الحمراء.
وإذا لم يتم قبول الطعن سيغيب سون، الذي انهمرت دموعه في غرفة الملابس بعد المواجهة، في المباريات الثلاث المقبلة في الدوري الممتاز أمام شيفيلد يونايتد ووست هام وبورنموث.
كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يطعن بطرد سون بعد خطأ ضد جوميز لاعب إيفرتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.