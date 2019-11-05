لوكاكو يكرر إنجاز رونالدو مع إنتر ميلان بتسجيله 9 اهداف في 11 مباراة









اسماء السيد - نجح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في تكرار الإنجاز الذي حققه المهاجم البرازيلي الاسبق الظاهرة رونالدو مع إنتر ميلان في بطولة الدوري الإيطالي.

ورفع لوكاكو الذي انتقل لإنتر ميلان في صفقة تاريخية خلال الانتقالات الصيفية الماضية رصيده التهديفي إلى 9 اهداف في 11 مباراة ببطولة الدوري الإيطالي ، وذلك بعد إحرازه هدفين في شباك بولونيا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من منافسات الموسم الجاري.

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وقبل لوكاكو كان الظاهرة رونالدو قد نجح بتسجيل 9 أهداف في 11 مباراة خلال موسمه الأول (1997-1998) بعد انتقاله من نادي برشلونة الإسباني.

هذا وشهدت تجربة رونالدو مع إنتر ميلان تألقاً لافتاً في موسمه الأول ، حيث تمكن من تسجيل 34 هدفاً في مجمل المسابقات الرسمية ، منها 25 هدفاً في الدوري الإيطالي ، كما حقق مع الفريق لقب كأس الاتحاد الأوروبي و المركز الثاني في الدوري المحلي ، بالإضافة إلى تتويجه شخصياً كأفضل لاعب في الموسم ، غير ان مسيرته مع الفريق تأثرت بلعنة الإصابات التي لاحقته مع بداية موسمه الثاني حتى انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2002.

وتراهن جماهير إنتر ميلان على لوكاكو في قيادة خط الهجوم للإسهام في تعزيز فرصة الفريق في المنافسة على لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ عام 2010 ، إذ ان معادلته رقم رونالدو قد رفعت من درجة التفاؤل لديهم، بعدما عجز مهاجمون سابقون في تكرار إنجاز الظاهرة البرازيلية على غرار الكاميروني صامويل ايتو و الأرجنتيني دييغو مليتو و الإيطالي كريستيان فييري و غيرهم.