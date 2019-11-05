جماهير أرسنال يرفضون إمهال إيمري حتى نهاية الموسم









اسماء السيد - طالبت جماهير أرسنال من إدارة النادي إقالة المدير الفني للفريق الإسباني أوناي إيمري في أسرع وقت ممكن، وذلك في اعقاب تراكم النتائج السلبية التي جعلته يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي .

وكان أرسنال قد سجل تحت قيادة مدربه إيمري تعثراً جديداً هذا الموسم بسقوطه في فخ التعادل امام وولفرهامبتون، رغم ان الفريق اللندني خاض المباراة على أرضه في ملعب الإمارات بالعاصمة لندن.

وفي اعقاب هذا التعادل نظمت جماهير النادي اللندني إستطلاع رأي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" افضت نتائجه إلى توحيد موقف الأغلبية الساحقة بما نسبته 89% من ضرورة إقالة المدرب ايمري في أقرب وقت و قبل فوات الآوان ، بينما طالب 11 % بمنحه مهلة سواء حتى انقضاء الموسم او مع نهاية مرحلة الذهاب .

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وتضغط الجماهير بشكل قوي في مواقع التواصل الاجتماعي والمدرجات من اجل ضمان وصول صوتها لإدارة النادي بإقالة إيمري والتعاقد مع مدرب آخر مثل البرتغالي جوزيه مورينيو الذي ترى فيه مدرب المرحلة على اعتبار بأنه لا يزال دون فريق منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد بنهاية العام الماضي.

وأدركت جماهير أرسنال ان التعاقد مع إيمري لم يكن قراراً سليماً بعد مرور عام و نصف العام من إشرافه على تدريب الفريق ، حيث فشل بموسمه الأول في الحصول على احد المراكز الأربعة الأولى التي تؤهل اصحابها لخوض غمار بطولة دوري أبطال أوروبا ، كما خسر نهائي مسابقة الدوري الاوروبي امام تشيلسي بنتيجة عريضة.

يشار الى أن إيمري تعرض لموقف صعب قبل ايام بسبب حادثة قائد الفريق السويسري جرانيت شاكا مع جماهير النادي الذين اتهموا المدرب الإسباني بضعف الشخصية في مواجهته لمشاكل الفريق، لأنه لم يتخذ موقفا حازماً بحرمانه من شارة القيادة وهو الامر الذي أثار استياء وغضب أنصار الفريق.