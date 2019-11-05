شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف عن تطبيقه فى مؤتمر صحفى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد النادى الأهلى مؤتمرا صحفيا فى الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل؛ للإعلان رسميا عن مشروع تطبيق الأعضاءAlahly members ، فى إطار توجه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ليكون الأهلى أول نادٍ إلكترونى فى الشرق الأوسط مستخدما المدفوعات غير النقدية.

يحضر المؤتمر محمد الدماطى عضو المجلس؛ ممثلا عن مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذى، ومحمد الصبان مستشار مجلس الإدارة للتكنولوجيا ومسئولي الشركة المسئولة عن إدارة المشروع وتطويره.

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يقدم المشروع خدمات كبيرة للأعضاء والجماهير؛ وعلى رأسها سداد الاشتراكات السنوية والأقساط "أون لاين" دون الحاجة للذهاب إلى المقر، والحصول على بطاقة العضوية من قسم الاشتراكات، أو عن طريق خدمة التوصيل للمنازل، ويمكن للأعضاء من خلال هذا التطبيق أيضا التعرف على جميع الخدمات التى يقدمها النادى؛ مثل قائمة المطاعم الموجودة فى المقرات الثلاثة، ومواعيد التدريبات الخاصة بالأنشطة الرياضية فى مختلف المراحل العمرية. ويجرى حاليا التجهيز لإطلاق خدمة حجز وسداد رسوم الرحلات.

وتتضمن المرحلة الثانية من التطبيق؛ إضافة خدمة سداد اشتراكات مدارس الألعاب، ويتضمن التطبيق ايضا قسما خاصا بالشكاوى والمقترحات والاستفسارات، ويتم من خلاله التواصل المباشر بين إدارة النادى والأعضاء، ويتم الرد عليهم فى غضون 48 ساعة.

ويتضمن التطبيق قسما خاصا بأخبار الأهلى، والفعاليات اليومية التى يشهدها على مدار الساعة في كل فروعه، ويقدم التطبيق أيضا مسابقة يومية، حيث يتم حصر الإجابات الصحيحة واختيار ثلاثة فائزين في نهاية الشهر، وتقديم جوائز قيمة لهم.