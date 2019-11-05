شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيله السادسة.. الفريق مرتجى رجل الحرب وكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم الثلاثاء، ذكرى الرحيل السادسة للفريق مرتجى الرئيس الأسابق للنادى الأهلى، وأحد أبطال حرب أكتوبر 73، والذى يحظى بمكانة مميزة فى قلوب عشاق القلعة الحمراء.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن رجل الحرب وكرة القدم فى التقرير التالى:

الاسم: الفريق عبد المحسن كامل مرتجى.

الرئيس التاسع للنادى الأهلى المصرى.

الفترة الأولى : (15ديسمبر 1965 إلى 13 يوليو 1967 ).

الفترة الثانية : ( 8 نوفمبر 1972 إلى 12 ديسمبر 1980 ).

ولد الفريق مرتجى الذى لقب بـ"رجل الحرب وكرة القدم" فى عام 1916 بمحافظة القاهرة، وتخرج من الكلية الحربية عام 1937، ثم تدرج حتى وصل إلى قيادة اللواء السادس المستقل بالقنطرة شرق برتبة عميد. كما تولى رئاسة هيئة تدريب الجيش.

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تولى الفريق أول مرتجى قيادة القوات العربية باليمن خلال الفترة من عام 1963 حتى 1965 وحصل على نجمة الشرف العسكرية أثناء حرب اليمن فى أبريل من عام 64 ثم تولى قيادة القوات البرية قبل أن يعود مرة أخرى إلى اليمن فى عام 1966.

وقاد الفريق أول مرتجي الجبهة الشرقية وجبهة سيناء و قيادة القوات البرية في حرب عام 67 وتعد رسالته الأولى التي وجهها لقواته فى الثانى من يونيو عام 67 من الوثائق المهمة المنشورة على نطاق واسع حاليًا، يعتبرها البعض دليلا على أن حالة ضباط وجنود الجيش المصري كانت مخالفة تماما لما يحدث بين كبار القادة والمسئولين.

تولى مرتجى رئاسة النادى الأهلى فى الستينيات والسبعينيات، وإرتبط اسمه بالنادى الأهلى، عندما تولى رئاسته فى المدة من 15 ديسمبر 1965 حتى 13 يوليو 1967، بتكليف رسمى من الرئيس جمال عبد الناصر وقرار من المشير عبد الحكيم عامر، بعد تدهور نتائج النادى الأحمر، فكان يجب للقيادة السياسية وقتها أن تتدخل.

ثم عاد بعدها مرة أخرى لرئاسة النادى الأهلى ولكن هذه المرة بالانتخاب فى الفترة من 8 نوفمبر 1972، حتى 12 ديسمبر 1980، وشهد معه النادى الأهلى طفرة فى نتائجه وعودة البطولات مرة أخرى.

وخلال فترة رئاسة الفريق مرتجي للقلعة الحمراء، فقد توج الفريق بالعديد من البطولات المحلية وعاش فترة من أزهى عصوره الكروية، حيث حصل الأهلى على بطولة الدورى العام 5 مرات وبطولة كأس مصر 3 مرات.

جدير بالذكر، أن الفريق عبد المحسن مرتجي هو والد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي الحالي والذي يرأسه الكابتن محمود الخطيب.

اشتهر الفريق مرتجى بعشقه للنادى الأهلى، وكان له جملة شهيرة يرددها دائمًا وهى: "عظمة مصر موجودة فى النادى الأهلى"، وظل عبد المحسن مرتجى يتردد داخل جدران النادى حتى آخر أيام حياته والتى شهدت مرضه، حتى توفى فجر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2013 عن عمر ناهز 97 عاما.