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شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى بالإمارات.. فايلر يجتمع بمعاونيه ومحاضرة للاعبين.. وتأهيل الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كما عقد المدير الفنى جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتوضيح بعض النقاط الفنية، والجمل الخططية التى يرغب فى تطبيقها بشكل عملى فى المران
وأجرى فايلر تعديلا على موعد المران حيث قام بتقديمه ساعة، فيما يختتم الأهلى معسكره غدا والعودة إلى القاهرة بعد نهاية المرحلة الأولى من فترة الإعداد.
فيما واصل أحمد الشيخ لاعب الفريق برنامجه التأهيلى على هامش المران، وأدى الشيخ تدريبات تأهيلية قوية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالنادى، اشتملت على جزء بدنى وتدريبات بالكرة لتجهيزه للعودة للمشاركة الجماعية.
وخاض محمود متولي جلسة في الجيم ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بمتابعة الجهاز الطبي للفريق، للتخلص بشكل نهائى من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة السوبر، والتى كشفت الاشعة عن وجود تمزق فى العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى.
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