شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لاعبى الأهلى الدوليين يتوجهون إلى الإسكندرية للانضمام للفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمرو السولية لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، خلال توجه لاعبى القلعة الحمراء الدوليين إلى مدينة الإسكندرية، حيث انطلاق معسكر المنتخب الوطنى.

قرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى تأخير موعد مران الفراعنة الأول ببرج العرب اليوم، 90 دقيقة، ليقام فى السادسة والنصف مساء بدلا من الخامسة، وجاء قرار حسام البدرى، حتى يحصل اللاعبون على قسط من الراحة عقب الوصول إلى برج العرب منذ قليل.

وتحركت حافلة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، صباح اليوم متجهة إلى برج العرب بالإسكندرية لخوض المعسكر المغلق استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم افريقيا 2021.

وتخلف لاعبو بيراميدز عن الانضمام للمنتخب فى الموعد المحدد، ليغادر الفريق مشروع الهدف متجها إلى برج العرب بدون السباعى رجب بكار وعبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى وإسلام عيسى وعمر جابر ومحمد فاروق.