المصرى يدرس إقامة معسكر سعودى خلال فترة توقف الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال إقامة معسكر مغلق بالمملكة العربية السعودية خلال فترة توقف الدورى لتجهيز اللاعبين استعدادا لعودة الدورى، والتى يستهلها الفريق بمواجهة المقاولون العرب. كان المصرى قد نجح فى الصعود لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية بعد الفوز ذهابا وإياب على كوت دى أور بطل سيشل بسداسية نظيفة فى مجموعة اللقاءين. ويهدف إيهاب جلال إلى تجهيز بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق فى مباراتى بطل سيشل نتيجة لعدم قيدهم فى القائمة بالإضافة لتجهيز بعض اللاعبين العائدين من الإصابة.

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