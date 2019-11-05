شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يرهن رحيل ياسين فى يناير بحل أزمة الاستبدال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر داخل الجهاز الفنى لفريق مصر للمقاصة أنه لا يوجد مانع من بيع أحمد ياسين مدافع الفريق الأول، الذى تم تصعيده بداية الموسم الجارى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما ظهر بمستوى متميز خلال مباريات الفريق هذا الموسم.

وأضاف المصدر أن أحمد ياسين من المدافعين الشباب الذين سيكون لهم مستقبل فى المنتخبات الوطنية، ولا يوجد مانع لدى الجهاز الفنى من بيعه فى ظل سياسة النادى التى تعتمد على الاستثمار وتسويق اللاعبين، بما لا يخل بالمستوى الفنى والهدف المتفق عليه بين الجهاز الفنى وإدارة النادى بتواجد الفريق فى المربع الذهبى للدورى.

واختتم المصدر تصريحاته مؤكدا أن السبب الوحيد الذى سيمنع بيع أحمد ياسين فى حالة وصول عرض مغرى، هو عدم فتح الاستبدال فى يناير فى ظل اكتمال قائمة المقاصة واستنفاذ استبدال اللاعبين الخمسة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.