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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء الموافق 5 / 11 / 2019 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يرفض إعارة "جنش" فى انتقالات الشتاء، وطبيب الأهلي يوضح موقف ثلاثى الشيخ ومتولى وحسين السيد.

الزمالك يرفض إعارة "جنش" فى انتقالات الشتاء

رفض مسئولو الزمالك بعض المقترحات الخاصة بإعارة محمود جنش، حارس الفريق الأبيض، فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد اقتراب تعافى حارس الفريق الأبيض من الإصابة التى لحقت به فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى، عقب خضوعه لفحص طبى تحت إشراف الطبيب الألمانى فالتر الذى طلب منه الخضوع لمرحلة العلاج الأخيرة منتصف الشهر الجارى فى إسبانيا.

طبيب الأهلى يوضح موقف ثلاثى الشيخ ومتولى وحسين السيد

أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على تعافى حسين السيد من الكدمة التى تعرض لها فى الركبة، وانتظامه أمس فى المران الجماعى بصورة طبيعية، بعد زوال الورم فى موضع الإصابة.

بيراميدز يبلغ لاعبيه الدوليين بالانتظام فى التدريبات غداً

أبلغ مسئولو بيراميدز لاعبى فريق الكرة الأول الدوليين بالانتظام فى تدريبات الفريق غداً الأربعاء، بعد تخلفهم عن السفر مع المنتخب لمعسكر برج العرب صباح اليوم الثلاثاء.

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الأهلى يواصل برنامحه التدريبى فى آخر مران مسائى بمعسكر دبى

يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه، مساء اليوم، على ملعب شباب الأهلى دبى، والذى يستضيف تدريبات الفريق خلال المعسكر الذى يقام فى الإمارات والذى ينتهى بشكل رسمى غدا الأربعاء.

المنتخب الأوليمبى يعلن حالة الطوارئ قبل أمم أفريقيا.. وغريب يستقر على التشكيل

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب حالة الطوارئ داخل معسكر الفريق المقام بالقاهرة، استعدادا لمواجهة مالى فى السابعة مساء الجمعة فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث طلب غريب من اللاعبين زيادة التركيز والابتعاد عن أى أمور أخرى.

ميتشو يكلف معاونيه بتحضير تقريرين عن إنبى ومازيمبى

كلف الصربى ميلتون سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، جهازه المعاون بضرورة تحضير تقريرين أحدهما عن إنبى استعدادا للمواجهة التى ستجمع الفريقين فى الدورى والآخر عن مازيمبى الكونغولى، الذى سيواجهه الأبيض فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، للوقوف على مختلف نقاط القوة والضعف بالفريقين وذلك لشرح مختلف الأمور للاعبين فى المرحلة المقبلة من الاستعدادات البيضاء فى ظل استمرار توقف المنافسات المحلية والأفريقية.

أجايى لن يعود مع بعثة الأهلى من الإمارات.. اعرف السبب

يتوجه جونيور أجايى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى نيجيريا مباشرة بعد نهاية معسكر الفريق المقام حالياً فى دبى، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفنى والإدارى بالنادى على أن يعود من جديد وينتظم فى التدريبات الجماعية استعداداً للمرحلة المقبلة.