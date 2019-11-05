شكرا لقرائتكم خبر عن إف سى مصر يواجه الجونة والإنتاج بعد معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الجهاز الفنى لفريق إف سى مصر بقيادة عبد الناصر محمد على خوض مباراتين وديتين أمام كل من الجونة والإنتاج الحربى الأسبوع المقبل، استعدادا لمباراة وادى دجلة المقرر لها 26 نوفمبر الجارى ضمن مباريات الجولة السادسة للدورى.

ويخوض حاليا فريق إف سى مصر معسكرا فى الإسماعيلية ينتهى غدا، يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام كل من القناة والإسماعيلى، على أن يعود الفريق للقاهرة يوم الخميس المقبل.

واتفق الجهاز الفنى للفريق على خوض مباراة الجونة يوم الثلاثاء 12 نوفمبر والإنتاج الحربى يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجارى، عقب العودة من الإسماعيلية.