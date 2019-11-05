شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحيى ذكرى رحيل الفريق مرتجى رئيس القلعة الحمراء السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر حسابها على موقع فيس بوك، الذكرى السادسة على رحيل الفريق مرتجى رئيس القلعة الحمراء الأسبق.

ونشرت صفحة الأهلى صورة لرئيس الأهلى الأسبق وعلقت: تحل علينا اليوم ذكرى وفاة الفريق مرتجى، رئيس النادى الأهلى الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر 73.

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وولد الفريق مرتجي في 5 مايو 1916 بمحافظة القاهرة، وتخرج في الكلية الحربية عام 1937، وتدرج في الترقي حتي وصل إلى قيادة اللواء السادس المستقل بالقنطرة شرق برتبة عميد. كما تولى رئاسة هيئة تدريب الجيش.

الفريق مرتجى تولى رئاسة الأهلى فى ديسمبر 1965 بقرار من المشير عبدالحكيم عامر، القائد العام للقوات المسلحة، بعدما تراجع وضع النادى عامة وفريق كرة القدم بصفة خاصة، ليستعيد النادى والفريق انضباطه.

توفى الفريق أول عبدالمحسن كامل مرتجى فجر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2013 عن عمر ناهز 97 عامًا.