شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة لاعبى بيراميدز مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. وانضم للمنتخب جميع اللاعبين المحليين، باستثناء لاعبى نادى بيراميدز السبعة الذى تخلفوا عن المعسكر. س: أين تجمع لاعبو المنتخب قبل التحرك للإسكندرية؟ س: أين تجمع لاعبو المنتخب قبل التحرك للإسكندرية؟ ج: تجمع لاعبو المنتخب فى العاشرة صباح اليوم بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، قبل التوجه إلى برج العرب بالإسكندرية. Advertisements س: وهل انضم جميع اللاعبين؟ س: وهل انضم جميع اللاعبين؟ ج: انضم جميع اللاعبين للمعسكر، ماعدا لاعبى فريق بيراميدز السبعة وهم عبد الله السعيد وعمر جابر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار ومحمد حمدى ومحمد فاروق وإسلام عيسى. س: ما سبب تخلف لاعبى بيراميدز عن المعسكر؟ س: ما سبب تخلف لاعبى بيراميدز عن المعسكر؟ ج: سبب الأزمة أن ممدوح عيد المدير التنفيذى لنادى بيراميدز أبلغ اللاعبين بأنهم لن ينضموا لمعسكر المنتخب إلا يوم 11 نوفمبر وفقا للأجندة الدولية، خاصة وأنه يعترض على عدم انتظام جدول الدورى بجانب كثرة تأجيل المباريات دون الرجوع للأندية. س: ما موقف حسام البدرى من لاعبى بيراميدز؟ س: ما موقف حسام البدرى من لاعبى بيراميدز؟ ج: يدرس حسام البدرى جديا استبعاد اللاعبين السبعة حال عدم الانضمام للمعسكر غدا على أقصى تقدير، خاصة أن انضمامهم يوم 11 نوفمبر لن يفيد المنتخب.

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