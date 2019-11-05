شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يقترب من التدريب فى الدورى المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب طارق يحيى المدير الفنى السابق لنادى الزمالك من تولى تدريب أحد الفرق المغربية، ومن المنتظر أن يكشف طارق يحيى عن الفريق الذى سيتولى تدريبه بمجرد الانتهاء من الاتفاق مع مسئوليه.

طارق يحيى الملقب بـ"إيدر" الكرة المصرية، جناح أيسر القلعة البيضاء، بدأ مشواره مع الساحرة المستديرة وهو فى الـ19 من عمره بانضمامه لأحد أندية كفر الشيخ مسقط رأسه، وسنحت له فرصة للعب أمام الزمالك واستغلها بتقديم مستوى طيب.

وسجل يحيى هدفين فى مرمى الزمالك، لينتقل بعدها للقلعة البيضاء مع الناشئين، وصعد طارق يحيى للفريق الأول، ولعب أول مباراة أمام المنصورة فى كأس مصر، وفاز الزمالك بها برباعية نظيفة.

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وتعد مباراة الزمالك أمام إسكو عام 82 أشهر مبارياته مع الأبيض، حيث فاز الزمالك بنصف دستة أهداف، وكان نصيبه منها ثلاثة أهداف، كما اشتهر طارق بالإجادة أمام الأهلى فهو الذى هز شباك الأحمر فى مباراة انتهت بالتعادل بهدفين، وهو أيضا الذى ألقى الكرسى فى الكلوب بعد أن حقق الفوز على الأهلى فى رمضان بعد أيام من فوزه بالدورى.

وأحرز مع الزمالك بطولة الدورى أعوام 84 و88 و1992 وكأس أفريقيا 84 و86 وسجل هدف الفوز فى مرمى الاتحاد فى نهائى كاس مصر 88، وفى نفس العام فاز الزمالك بالبطولة الأفروأسيوية.