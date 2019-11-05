محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
كشف مصدر مقرب من شادي رضوان، ناشئ الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء حددت مطالبها المادية للموافقة على إعارة اللاعب إلى صفوف العين الإماراتي.
وأوضح المصدر- الذي رفض الكشف عن اسمه- أن الأهلي طلب الحصول على 200 ألف دولار.
كان نادي العين قد خاطب مسئولي الأهلي لمعرفة الشروط المالية نظير الإستغناء عن اللاعب، ومع تأخر رد الأهلي، أرسل العين عرضًا بقيمة ١٥٠ ألف دولار لشراء اللاعب بصفة نهائية لكن الأهلي طلب الحصول على ٢٠٠ الف دولار مقابل إعارته فقط وليس للبيع النهائي.
وبحسب المصدر، فإن المفاوضات بين الناديين تتم في الوقت الحالي حول شراء اللاعب، على أن تقوم إدارة العين برفع العرض المادي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لمصراوي: الأهلي حدد طلباته المادية لإعارة رضوان إلى العين الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.