الأهلي ينهي معسكره بالإمارات.. وفايلر يغادر إلى سويسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يغادر الفريق الأول بالأهلي الإمارات، في تمام الرابعة عصر الأربعاء، الثانية بتوقيت القاهرة، للعودة إلى مصر.

وقضى النادي الأهلي معسكرًا لمدة أسبوع في الإمارات بملاعب نادي شباب أهلي دبي، استغلالا لفترة توقف الدوري.

واكتفى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، بالتركيز على النواحي البدنية والفنية، دون خوض تجربة ودية.

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ويحصل اللاعبون على راحة لمدة 4 أيام، بعد العودة للقاهرة ويسافر فايلر إلى سويسرا لقضاء إجازته، وكذلك الرباعي المحترف التونسي علي معلول، والمغربي وليد أزارو، والأنجلي جيرالدو، والنيجيري جونيور أجايي، على أن يعود لاستئناف المران استعدادا لمواجهة الجونة في الجولة الخامسة للدوري يوم 25 نوفمبر، قبل مواجهة النجم الساحلي في تونس يوم 29 نوفمبر.

وغادر اللاعبون الدوليون دبي الإثنين، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي، تعافي حسين السيد ظهير أيسر الفريق، من الكدمة التي تعرض لها في الركبة، وانتظم في المران الجماعي بصورة طبيعية، بعد زوال الورم في موضع الإصابة.

ويواصل محمود متولى مدافع الفريق، تنفيذ البرنامج الخاص به مع اتباع التعليمات الأخيرة للطبيب الألماني المتواجد في الإمارات، والذي اطلع على الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها مؤخرا في دبي وأكد من خلالها على ضرورة مد فترة تأهيل اللاعب.