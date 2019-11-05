أعلن مجلس إدارة نادي الترسانة عن تولي أحمد كشري مهام المدير الفني خلفًا لمؤمن عبدالغفار عقب التعادل مع المريخ البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة . وكان أنهى الترسانة التعاقد مع علاء ميهوب المدير الفني السابق بالدراويش بالتراضي عقب الخسارة في الجولة الأولى من منتخب السويس بهدفين دون رد بملعب حسن الشاذلي . من منتخب السويس بهدفين دون رد بملعب حسن الشاذلي . وجاء مؤمن عبدالغفار خلفًا لعلاء ميهوب منذ إنطلاق الجولة الثانية وحقق التعادل مع الترسانة أمام النجوم بهدف لكلًا منهما وأحرز هدف الترسانة أحمد عارف . وحقق عبدالغفار بالأمس التعادل في الجولة الثالثة مع أمام المريخ البورسعيدي بملعب حسن الشاذلي بهدف لكلًا منهما وسجل هدف الشواكيش إيهاب فؤاد هداف الفريق للموسم الماضي . وتم التعاقد اليوم مع كشري بناءً على تحقيق نتائج إيجابية الموسم الماضي برفقة الشواكيش حيث أنهى الدوري وهو في المركز الرابع برصيد 48 نقطة بفارق 4 نقاط بينه وبين المتصدر أف سي مصر الذي يتواجد الموسم الحالي بالدوري الممتاز.

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كانت هذه تفاصيل خبر 3 مدربين يقودون الترسانة في 15 يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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