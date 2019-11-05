تعرف على مجموعة مصر لسيدات تنس الطاولة في بطولة العالم

أسفرت قرعة كأس العالم للقارات لمنتخبات تنس الطاولة سيدات عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الأولى بجانب الصين وأوكرانيا، التى من المقرر أن تقام في الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر الجارى باليابان، ويشارك فيها البطولة 12 دولة . وجاء فى المجموعة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان، وفى المجموعة الثالثة الصين تايبيه ورومانيا وفانواتو، وعلى مستوى المجموعة الرابعة جاء هونج كونج وكوريا والبرازيل . ورومانيا وفانواتو، وعلى مستوى المجموعة الرابعة جاء هونج كونج وكوريا والبرازيل . وشاركت دينا مشرف لاعبة منتخب السيدات فى سحب مراسم القرعة بحضور أشرف حلمى مدرب منتخب السيدات، وسعيد قريطم نائب رئيس الاتحاد . وكان قال عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة ان منتخب السيدات يدخل في معسكر بالصالة المغطاه في استاد القاهرة استعدادا لبطولة اليابان . ان منتخب السيدات يدخل في معسكر بالصالة المغطاه في استاد القاهرة استعدادا لبطولة اليابان . وأعرب معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة عن سعادته بتقدم مصر في التصنيف العالمي بعد حصول منتخب مصر للرجال علي المركز الخامس عشر عالمياً بينما احتل منتخب السيدات المركز ال20 ، مشيرا ان المنتخب لأول مرة في تاريخة يصل إلى هذا التصنيف، ولذلك بسبب التعاون الدائم بين الإتحاد والمنتخب الأندية . عن سعادته بتقدم مصر في التصنيف العالمي بعد حصول منتخب مصر للرجال علي المركز الخامس عشر عالمياً بينما احتل منتخب السيدات المركز ال20 ، مشيرا ان المنتخب لأول مرة في تاريخة يصل إلى هذا التصنيف، ولذلك بسبب التعاون الدائم بين الإتحاد والمنتخب الأندية .

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