تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجندل في كأس خادم الحرمين

يحل فريق أهلي جدة السعودي ضيفًا ثقيلا علي فريق الجندل مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت مصر ، الثامنة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ، في إطار منافسات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين .
من المتوقع أن يدفع السويسري كريستيان جروس المدير الفني لاهلي جدة ، باللاعبين البدلاء خلال مواجهة الجندل من أجل تجهيزهم بشكل جيد وسيكون تشكيل الأهلي كالأتي :
حراسة المرمى: محمد العويس.
خط الدفاع: زوكانوفيتش، عبد الله الحسون، محمد الخبراني، خالد البركة.
خط الوسط: حسين المقهوي، نوح الموسى،يوسف الحربي، يوسف البلايلي.
خط الهجوم: سلطان مندش، سلمان المؤشر.
ومنح جروس راحة لثنائي الهجوم المتألق عمر السومة ودجانيني تفاريس، ، بالإضافة إلي عبدالفتاح العسيري و الظهير سعيد المولد .
يحتل فريق أهلى جدة المركز الثالث برصيد ١٧ نقطة، بينما يلعب الجندل في دوري الدرجة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويأتي في المركز الخامس من المجموعة الأولى .
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