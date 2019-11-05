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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجندل في كأس خادم الحرمين

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يحل فريق أهلي جدة السعودي ضيفًا ثقيلا علي فريق الجندل مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت مصر ، الثامنة والربع بتوقيت المملكة العربية على ملعب مدينة الملك عبدالله ، في إطار منافسات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين .

من المتوقع أن يدفع السويسري كريستيان جروس المدير الفني لاهلي جدة ، باللاعبين البدلاء خلال مواجهة الجندل من أجل تجهيزهم بشكل جيد وسيكون تشكيل الأهلي كالأتي :

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: زوكانوفيتش، عبد الله الحسون، محمد الخبراني، خالد البركة.

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خط الوسط: حسين المقهوي، نوح الموسى،

يوسف الحربي، يوسف البلايلي.

خط الهجوم: سلطان مندش، سلمان المؤشر.

ومنح جروس راحة لثنائي الهجوم المتألق عمر السومة ودجانيني تفاريس، ، بالإضافة إلي عبدالفتاح العسيري و الظهير سعيد المولد .

يحتل فريق أهلى جدة المركز الثالث برصيد ١٧ نقطة، بينما يلعب الجندل في دوري الدرجة الثانية من دوري كأس الأمير ، ويأتي في المركز الخامس من المجموعة الأولى .

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