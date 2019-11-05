عمرو جمال يشارك في التدريبات الجماعية لطلائع الجيش

شارك عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش ى تدريباته فريقه الجماعية استعداداً لمواجهة طنطا بعد تعافيه من الإصابة، التى ألمت به بمزق فى العضلة الخلفية وأبعدته عن الفريق طيلة الفترة الماضية .

ويواصل الطلائع تدريباته الجماعية اليوم استعداداً لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى، وبذلك يصبح الغزال جاهزاً للمشاركة مع فريقه أمام أبناء السيد البدوى.

خسر فى الجولة الأولى من

المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين.

وكان الاعب تعرض الي الاصابة خلال مشاركة منتخب مصر العسكري في بطولة العالم بالصين والتي ودعها في دور الـ16من بطولة العالم لقطر