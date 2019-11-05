مارفيك يستدعي 8 لاعبين من الجزيرة لمواجهة فيتنام

أستدعي بيرت فان مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات 8 لاعبين من الجزيرة وذلك في أطار استعدادت الفريق لمواجهة فيتنام ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 . وقد شملت قائمة نادي الجزيرة كلاً من: علي خطيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عبدالله رمضان، خلفان مبارك، عمر عبدالرحمن، زايد العامري . محمد العطاس، عبدالله رمضان، خلفان مبارك، عمر عبدالرحمن، زايد العامري . ومن المقرر أقامة لقاء الأمارات وفيتنام في 14 من نوفمبر في هانوي وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 . Advertisements وقد شملت القائمة وجود 24 لاعب ضمن صفوف المنتخب وهم: علي خطيف، خالد عيسي، عادل الحوسني، حمدان الكمالي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، يوسف جابر، سالم راشد، محمد شاكر، الحسن صالح، وليد عباس، بندر الأحبابي، محمد برغش، علي سالمين، طارق أحمد، حبيب الفردان، عبدالله رمضان، جاسم يعقوب، علي صالح، إسماعيل الحمادي، زايد العامري، عمر عبدالرحمن، خلفان مبارك، أحمد خليل.

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