تعرف على مواعد قرعة دوري أبطال آسيا 2020

حدد الاتحاد الاسيوي لكرة القدم برئاسة سلمان بن إبراهيم ال خليفة موعد قرعة بطولة دوري أبطال اسيا موسم 2020 .
من المقرر أن تقام مراسم قرعة دوري أبطال اسيا موسم 2020 يوم الجمعة 10 ديسمبر ، يمثل المملكة العربية السعودية أربع فرق منها النصر ، الهلال ، التعاون و أهلي جدة .
تأهل نادي النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمن للمحترفين برصيد 70 نقطة ، والهلال وصيف النسخة الماضية برصيد 69 مقطة ، كما تأهل التعاون حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين إلي دور المجموعات مباشرة ، علي أن يخوض نادي أهلي جدة صاحب المركزالرابع الدور الاقصائي .
تقام هذة النسخة من البطولة بالعدد الحالي بناء على قرارات المكتب التنفيذي في الاتحاد، حيث سيتم توسيع عدد الاندية المشاركة في النسخة المقبلة موسم 2021 إلي 40 فريق .
يستعد نادي الهلال السعودس لمواجهة نظيره فريق أوراوا ريد ديامونذز الياباني يوم السبت 9 نوفمبر ، علي استاد جاكعة الملك سعودي وذلك في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال اسيا موسم 2019
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