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محمد صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد في مباراة ليفربول وجينك

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ينتظر محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي رقما مميزا له خلال مواجهة فريقه أمام جينك في المباراة التي ستقام مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا .

وسجل صلاح 20 هدفًا بقميص في ،

ليصبح ثاني اللاعبين الذين يصلون لـ20 هدفا أو أكثر في تاريخ النادي .

ويعد استفين جيرالد اسطورة الفريق هو الهداف التاريخ للفريق برصيد 21هدفا وهو صاحب الرقم القياسي .

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وفي حال تسجيل صلاح هدفين

اليوم فإنه سيحطم الرقم القياسي لأكثر لاعبي ليفربول تسجيلا في دوري الأبطال.

يذكر أن صلاح سجل 12 هدفاً في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد، فقط جيرارد أحرز أهدافا أكثر (18 هدفا)، لكن صلاح وصل لهذا الرقم في 13 مباراة فقط .

وتوج صلاح الموسم الماضي مع الريدز بلقب دوري الابطال وحقق هداف الدوري موسمين متتالين.

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