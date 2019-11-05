تلقى اتحاد الكرة، موافقة شفوية من الجهات الأمنية، بحضور 10 آلاف متفرج، في ودية

منتخب مصر وليبيريا بعد غد بملعب برج العرب .

ويستعد المنتخب لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون .