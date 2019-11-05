بعدما وصفه الاتحاد الدولي بـ "السيد" .. كيشو: انتظروا مزيد من الانتصارات وأعد بميدالية أولمبية

أعرب المصارع العالمي محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية عن سعادته الكبيرة بالحفاوة التي استقبل بها فور عودته اليوم من العاصمة المجرية بودابست متوجا بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للشباب تحت 23 عام في انجاز كبير وتاريخي للرياضة المصرية و احتفاظه باللقب للمرة الثانية على التوالى.

وقال كيشو في تصريحات له فور وصوله القاهرة اليوم : " احساس رائع أن أرى هذا الدعم الكبير والذى يمنحنى دفعة معنوية كبيرة ووسام علي صدري يدفعني دائماً للأمام وأن اقدم افضل ما لدي واعدكم بميدالية اوليمبية في طوكيو 2020".

وكان في استقبال بطل العالم كل من الدكتور محمد الكرى والدكتور عمرو الحداد مساعدا وزير الشباب والرياضةنائبين عن الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إلى جانب الدكتور عبد الأول محمد معاون وزير الشباب والرياضة وعصام نواره رئيس الاتحاد المصري للمصارعة والعقيد هاني عبد الفتاح الممثل العام عن القوات المسلحة ، والدكتورة نرمين رفقي عضو مجلس الادارة

الاتحاد.

وحقق محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر الوطني للمصارعة، الميدالية الذهبية، في نهائي منافسات وزن 67 كجم، ببطولة العالم للشباب تحت 23 عاما، والتي اقيمت في العاصمة المجرية بودابست .

ويعد محمد ابراهيم كيشو أحد العناصر المبشرة والتي ينتظرها مستقبل كبير في اللعبة حيث نجح في الفوز بثاني ذهبية لبطولة عالمية خلال ال 10 أيام بعد فوزه بذهبية الألعاب العسكرية العالمية اللي أقيمت مؤخرا في الصين .

وحقق كيشو ذهبية بطولة العالم بعد الفوز على لاعب بيلاروسيا في المباراة النهائية اللي جمعتهما مساء أول أمس الاحد بنتيجة 9/0 .

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وقدم كيشو خلال البطولة مستوى مميز للغاية منذ انطلاق البطولة أهله بجدارة للنهائي حيث فاز في مباراة دور الـ 32 على لاعب الصين هوانج بنتيجة 8-0، ثم فاز في دور الـ 16 على لاعب

أوكرانيا بوليتاييف بنتيجة 10-4. واستمر كيشو في مشوار تفوقه ليفوز في دور ربع النهائي على لاعب قيرغيستان بنتيجة 12-4 ، قبل الفوز في مباراة نصف النهائي على لاعب اليابان إندو بعد مباراة قوية شهدت أداء قتالي من البطل المصري العالمي ، والتي حقق فيها ريمونتدا تاريخية حيث فاز بنتيجة7-5 بعد أن كان متأخرًا 0-5 .

الأداء البطولي لكيشو دفع الاتحاد الدولي للمصارعة إلى الاشادة به عبر صفحته الرسمية حيث نشر تقريرًا بعنوان: «السيد يخوض ثاني نهائي عالمي له في 10 أيام».

كيشو أصبحت معنوياته مرتفعة جدا خاصة بعد نجاحه في التأهل إلى أولبمياد طوكيو 2020 بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم التى أقيمت الشهر الماضى ، ليكون أول لاعبي منتخب المصارعة المتأهلين للأولمبياد، ومن المنتظر أن يحقق ميدالية أولمبية في ظل الأداء المميز الذي يظهر به في المحافل الدولية.

وكانت بعثة مصر في البطولة قد تضمت 8 لاعبين قادهم فنيًا المدربون: محمد أحمد إبراهيم (مصارعة رومانية)، وصالح عمارة (مصارعة حرة)، وممدوح فرج (مصارعة نسائية).

وترأست الدكتورة نرمين رفيق عضو مجلس إدارة الاتحاد، بعثة المنتخب خلال مشاركته في البطولة، ومعها إبراهيم زقلط مدربا للفريق، ويرافق البعثة حكمان هما إبراهيم عادل وأحمد زكي.