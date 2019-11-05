رسميًا.. أحمد كشري مديرًا فنيًا للترسانة

قال أحمد كشري، نجم الأهلي الأسبق، إنه توصل لاتفاق نهائي مع إدارة نادي الترسانة لقيادة الفريق في الموسم الحالي خلفًا لعلاء ميهوب المدير الفني الأسبق ومؤمن عبدالغفار الذي تولى الإدارة الفنية مؤقتاً .

وأضاف كشري في تصريحات خاصة للوفد أن عشقه للترسانه هو ما

دفعه لقبول المسئولية عقب تلقيه إتصالاً من النائب طارق سعيد رئيس النادي المتواجد خارج البلاد وكذلك جلوسه مع أعضاء مجلس الإدارة، مشيداً بتاريخ الترسانة العريق وجمهوره الكبير وقدرته على تجاوز الأزمة التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي .

وأضاف كشري أن بداية الفريق هذا الموسم كانت صعبه ونحتاج لترتيب الأمور أولاً حتى نتخطي الأزمة ثم التفكير في الصعود للممتاز.

وأوضح كشري أن إعلان الجهاز المعاون سُيعلن غداً على أقصى تقدير .

يذكر أن الترسانة تلقى هزيمة مفاجئة في بداية الموسم من منتخب السويس ثم تعادل في مباراتين مع النجوم والمريخ .