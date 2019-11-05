نتيجة مباراة نهضة الزمامرة والرجاء فى البطولة الوطنية المغربية 2019-2020

يترقب عشاق نادي الرجاء الرياضي مباراة نهضة الزمامرة فى إطار الجولة الثانية من البطولة الإحترافية إتصالات المغرب 2019-2020, والمقرر إقامتها على ملعب نادي نهضة الزمامرة “ملعب احمد شكري” اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة, والساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.
ويدخل نادي الرجاء البيضاوي اللقاء فى المركز التاسع من ترتيب جدول البطولة برصيد 4 نقاط من فوز على ملعبه المركب الرياضي محمد الخامس أمام نادي رجاء بني ملال, وتعادل خارج ملعبه أمام أولمبيك آسفي, ويأتي المغرب التطواني فى صدارة البطولة برصيد 10 نقاط بالتساوي مع نادي المولودية الوجدية والذي يأتي ثانياً.
ويدخل نادي النهضة الزمامرة اللقاء فى المركز الخامس برصيد 7 نقاط والذي سيسعي مدربه يوسف فرتوت الى تحقيق الفوز على ملعبه وامام جمهوره وكان قد فاز فى الجولة الماضية أمام نادي سريع وادي زم بنتيجة هدفين دون مقابل.
ويسعي المدير الفني لنادي الرجاء الرياضي “باتريس كارتيرون الى تحقيق الفوز والتقدم فى جدول ترتيب البطولة الوطنية المغربية وكان قد تعادل الرجاء امام الوداد فى ديربي العرب بدور الـ16 فى كأس محمد السادس للأندية الأبطال مطلع هذا الاسبوع.
وإليكم آخر 5 لقاءات لنادي الرجاء الرياضي فى جميع المسابقات:
|المسابقة + الدور
|النتيجة
|الملعب
|28-9-2019 دور أبطال أفريقيا (الدور الثاني)
|الرجاء 1-1النصرالليبي
|المركب الرياضي محمد الخامس
|3-10-2019 البطولة العربية (دور32)
|القدس 0-2 الرجاء
|فيصل الحسيني
|24-10-2019 البطولة الوطنية المغربية (الجولة1)
|الرجاء 2-0 رجاء بني ملال
|المركب الرياضي محمد الخامس
|27-10-2019 البطولة الوطنية المغربي(الجولة5)
|أولمبيك آسفي 0-0 الرجاء
|المسيرة الخضراء
|2-11-2019 البطولة العربية (دور16)
|الرجاء 1-1 الوداد
|المركب الرياضي محمد الخامس
وإليكم آخر 5 لقاءات لنادي نهضة الزمامرة فى جميع المسابقات:
|المسابقة + الدور
|النتيجة
|الملعب
|15-9-2019 البطولة الوطنية المغربية (الجولة1)
|يوسفية برشيد 1-2 نهضة الزمامرة
|البلدي لبرشيد الملعب
|25-9-2019 كأس العرش المغربي (دور16)
|شباب أطلس خنيفرة 2-1 نهضة الزمامرة
|الملعب البلدي لخنيفرة
|29-9-2019 البطولة الوطنية المغربية (الجولة3)
|المغرب التطواني 1-0 نهضة الزمامرة
|سانية الرمل
|20-10-2019 البطولة الوطنية المغربية (الجولة4)
|نهضة الزمامرة 1-1 ألومبيك آسفي
|احمد شكري
|1-11-2019 البطولة الوطنية المغربية (الجولة6)
|نهضة الزمامرة 2-0 سريع وادي زم
|احمد شكري
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