رياضة | وليد سليمان: جمهور الأهلي قوتنا وغيابه جرأ الأندية وسنتوج بالأميرة السمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد سليمان: جمهور الأهلي قوتنا وغيابه جرأ الأندية وسنتوج بالأميرة السمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتواجد داخل جدران القلعة الحمراء والمساهمة في التتويج بالألقاب المحلية والقارية.

وأكد سليمان، على رغبته وتمنياته بعودة الجماهير لمدرجات الملاعب مرة أخرى، موضحا أن العامل الجماهيري يظل الداعم الأول لفريق كرة القدم من أجل مواصلة المنافسة على الألقاب والبطولات.

وقال سليمان في تصريحات لقناة الأهلي، "النادي الأهلي منظومة تشرف أي شخص، فخر لأي شخص أن يكون متواجد داخل هذا النادي".

وتابع، "أنا فخور بتواجدي هنا، لكي تصنع تاريخًا لا بد أن يكون من خلال النادي الأهلي، بالإضافة إلى أنه شرف كبير لي معاصرة جيل تريكة وبركات وجمعة ومتعب جميعهم كباتن كبار، وتعلمت منهم ثوابت موجودة داخل النادي، ونحاول الآن نقلها للجيل الأصغر".

وأضاف "لم يحالفنا الحظ في السنوات الماضية، ولم نحقق بطولة إفريقيا، أتمنى الفوز بها لأنها ستكون علامة فارقة للجيل الحالي، الموسم الماضي كان صعبًا، وواجهتنا تحديات كثيرة على المستوى المحلي، في ظل كثرة الإصابات والمؤجلات وفارق النقاط مع المتصدر ولكن بالإصرار والعزيمة وما تربينا عليه داخل النادي الأهلي، وحديث محمود الخطيب عندما كان يجتمع بنا دائمًا، ليؤكد على انه لا شأن لنا بكل ما يحيط بنا، وبالفعل فزنا بلقب الدوري في النهاية وهو انجاز يحسب لهذا الجيل والإدارة والأجهزة الفنية".

وأكمل "نحن ننتظر مواجهة صن داونز مرة أخرى، ولكن هذه المرة يكون الفريق كامل العدد بدون إصابات، وبدون ضغط، الأهلي يتميز حاليًا بالاستقرار الفني والتشكيل الثابت، لكن في النهاية لا نلتفت إلى صن داونز فقط بل هدفنا البطولة، في عام 2013 خسرنا من أورلاندو بيراتس بثلاثية على ملعب وحققنا اللقب في النهاية، من الممكن ان أواجه صن داونز وأفوز عليه بفارق كبير من الأهداف فهذا يتوقف على حالة الفريق داخل المباراة، ولا يكن لها أي توقعات، ولكن من الممكن أن أهزمه 1-0 وأحقق اللقب وهذا الأهم".

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واستطرد سليمان "الجمهور مثقف ودائمًا ما يساند اللاعبين، بالتأكيد من الوارد ان يكون هناك عناصر شابة تحب النادي وتستعجل في حكمها على أي لاعب جديد أو قديم لا يحالفه التوفيق، الضغط الجماهيري أمر جيد لأنه يؤكد أن الجماهير تحبني وتريدني في أفضل مستوى، لكن في النهاية هذا يعود لشخصية كل لاعب ومدى قدرته على تحمل هذه الضغوط".

واختتم وليد سليمان حديثه "جمهور الأهلي عظيم، وهو مصدر قوتنا، قوة هذا النادي في جماهيره، غيابهم عن المدرجات "جرأ" الفرق على الأهلي، عندما كنا نخوض أي مواجهة بحضور جماهيرنا كاملة العدد، كنا ننهي أي مباراة في أول 20 دقيقة، ولذلك دائمًا أطالب بضرورة عودة الجمهور للمدرجات، ودائمًا نطلب منهم مساندتنا بشكل مستمر، لأنهم مصدر قوتنا".

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، من الإمارات ظهر غدا الأربعاء، عقب ختام معسكره المغلق استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري العام وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحددت لجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتي، يوم 25 نوفمبر الجاري موعدا لإقامة مباراة الفريق ضد الجونة، ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لبدء مشواره لحساب دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ضد النجم الساحلي التونسي يوم 29 من الشهر الحالي، لحساب المجموعة الثانية والتي تضم "الهلال السوداني، وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".