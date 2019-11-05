رياضة | عبد الحفيظ يمنع لافتة تسئ لأحد الأندية المنافسة في مران الأهلي بالإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يمنع لافتة تسئ لأحد الأندية المنافسة في مران الأهلي بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لافتة أراد بعض جماهير الفريق بالإمارات وضعها في ملعب شباب اهلي دبي بالإمارات الذي يتدرب عليه الفريق لأنها تسئ لأحدي الأندية المنافسة.

وفوجئ عبد الحفيظ ببعض المشجعين يحاولون وضع لافتة في ملعب شباب اهلي دبي تسئ لأحد الأندية المنافسة في ويتدرب الأهلي يوميا بملعب شباب اهلي دبي خلال معسكره الحالي المقام في الإمارات استعدادا للارتباطات المقبلة محليا وأفريقيا. وفوجئ عبد الحفيظ ببعض المشجعين يحاولون وضع لافتة في ملعب شباب اهلي دبي تسئ لأحد الأندية المنافسة في الدوري المصري فرفض وضعها وطالب المشجعين الالتزام بالسلوك الرياضية وعدم التجاوز في اي طرف بالمنظومة الرياضية خاصة وأن النادي الأهلي دائما في صدارة الأندية التي تحافظ علي المبادئ والتقاليد وترفض اي محاولات للخروج عن النص.

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