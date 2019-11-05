رياضة | فايلر يقدم موعد مران الأهلي في معسكر الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يقدم موعد مران الأهلي في معسكر الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مرانه مبكرا اليوم الثلاثاء على ملعب شباب أهلي دبي بقرار من رينيه فايلر المدير الفني للفريق ، الذي رأى تقديم موعد التدريب ساعة ، في اليوم قبل الأخير من معسكر الفريق المقام حاليا بالإمارات.



ومن المقرر أن يختتم الأهلي معسكره في الإمارات غدا الأربعاء ، يعود بعدها للقاهرة، حيث يحصل الفريق على راحة لمدة 4 أيام بقرار من الجهاز الفني ، على أن يستأنف المران من جديد بعد العودة من الاجازة استعدادا للمرحلة المقبلة.



ويستعد الأهلي لاستئناف مباريات الدوري العام الشهر الحالي ، بالإضافة إلى لقاء النجم الساحلي التونسي في ذهاب دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.