رياضة | تميمة حظ برشلونة يقرب فالفيردي من الإقالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تميمة حظ برشلونة يقرب فالفيردي من الإقالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب نجم برشلونة في زيادة معاناة الفريق خلال الموسم الحالي، بعدما تعرض البلوجرانا لهزيمة بثلاثية مقابل هدف ضد ليفانتي، ليقترب إرنستو فالفيردي من خطر الإقالة.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة تعرض للهزيمة الثالثة خلال 11 مباراة خاضها الفريق خلال الموسم الحالي من بطولة الليجا رغم تأجيل الكلاسيكو أمام ريال مدريد

وأشارت، أن جميع الهزائم التي تعرض لها البرسا كان في غياب الإسباني سيرجيو بوسكيتس نجم برشلونةبالإضافة إلى انها كانت جميعًا خارج كامب نو.

وأضافت، أن سيرجيو بوسكيتس نجم وسط برشلونة قد غاب عن مباريات الفريق الثلاثة ضد كلًا من أتلتيك بيلباو ، غرناطة، و ليفانتي، وجميع تلك المباريات تعرض خلال الفريق للخسارة .

وتابعت الصحيفة المقربة من البرسا، أن غياب بوسكيتس نجم وسط برشلونة لا يقتصر فقط على صعوبة استرجاع الكرة، ولكنه يظهر المعانة التي يتعرض لها الفريق على صعيد الشق الدفاعي، حيث يعتبر سيرجيو بوسكيتس هو المسؤول الأول في خط وسط الفريق عن إجهاض أي فرص على مرمى برشلونة، بالإضافة إلى توزيع اللعب وللتحكم في مجريات اللعب .

وأنهت، أن عدم غياب نجم برشلونة عن التشكيل الأساسي للفريق أصبح يمثل خطرًا كبيرًا على إرنستو فالفيردي، حيث أن التعرض لمزيد من الخسائر قد يكلف فالفيردي منصبه .

على صعيد أخر، يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره سلافيا براج التشيكي، في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

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التشكيل المتوقع لكتيبة برشلونة ضد سلافيا براج

ومن المتوقع لتشكيل برشلونة ضد سلافيا براج أن يكون كالأتي :-

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع : نيلسون سيميدو، صامويل أومتيتي، لينجليه، جوردي ألبا

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس، فرانك دي يونج، أورتورو فيدال

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبيلي