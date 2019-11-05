رياضة | ساديو ماني يفاجئ محمد صلاح بتصريح من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يفاجئ محمد صلاح بتصريح من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي باللاعب المجنون.

تعرف علي تصريحات ساديو ماني عن محمد صلاح

قال ساديو ماني:" محمد صلاح هداف مجنون ولاعب استثنائي يمكنه فعل كل شيء، لقد كانت لدينا خلافاتنا في بعض الأحيان ، ولكن ما زال من دواعي سروري أن ألعب بجانبه لأنني أشعر بأننا نلعب نفس النوع من كرة القدم".

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ماني يتحدث عن زملائه في ليفربول خلال المقابلة الصحيفة

قال ساديو ماني:" نابي كيتا أكثر من صديق بالنسبة لي أنه مثل أخي، ‏لم يكن الأمر سهلاً عليه مؤخرًا لأنه أصيب منذ فترة طويلة ، لكنني أعلم أنه سيعود في أفضل حالاته ، لأنه يعمل بجد للقيام بذلك، إنه بحاجة فقط إلى تحسين لغته الإنجليزية لكي يفهمها الجميع أكثر ، ولكن لكي يكون قادرًا على الاعتماد على صديق حقيقي في المجموعة فهذا لا يقدر بثمن. إنه هادىء كثيراً".

وأضاف ساديو ماني: "أعتقد أن سر يورجن كلوب بيننا هو أنه والد الفريق ، نحن جميعًا نحبه مثل الأب ونخشى منه مثل أي واحد ، إنه يحمل مساحة كبيرة من حياتي ، ليس فقط في كرة القدم ، إنه شخص رائع، أما جيمس ميلنر فهو مثال حي للاعب المحترف في كل شئ هو شخص رائع للغاية".