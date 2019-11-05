رياضة | زيدان يثير الجدل بتصريح مفاجئ عن إصابة نجم ريال مدريد

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تحدث زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن إصابة نجم الفريق، وذلك قبل مباراة جالطة سراي التركي والمقرر إقامتها غدا الأربعاء بالجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

زيدان يثير الجدل بتصريح مفاجئ عن إصابة نجم ريال مدريد

وقال زيدان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي منذ قليل، والذي يسبق مباراة الغد أمام جالطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا : "نحتاج إلى المشجعين، اللاعبون في حاجة إليها أيضًا. خاميس غير متوفر حتى الآن. لا يمكننا تحديد الآن ما يُعانيه بالضبط، أنا أفضّل أن يكون الجميع متاحًا، لا يُمكنني الافصاح عن إصابة خاميس رودريجيز".

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وتابع: "أنا لا أفهم ما تقول الصحافة ، إذا كان عادلاً أو غير عادل، الشيء المهم هو ما نعيشه بداخلنا، علاقتي مع بيل جيدة، نقول صباح الخير كل يوم (يضحك)".

وأضاف: "تقنية الفيديو كنظام هو شيء إيجابي، وضعت لتحسين هذه الرياضة، لا بُد أن نعلم هناك أشياء تختلف من حالة إلى أخرى، ويجب أن يؤخذ قرار الحكم بالنهاية بعين الاعتبار، أتمنى لهم جميعا عمل جيد".

واختتم: "ضد بيتيس رأيت لمسة يد، بالنهاية عليك أن تقبل أخطاء الآخرين، وآمل أن تقل الأخطاء مستقبلاً، على تقنية الڤار أن تكون واضحة وشفافة، في الوقت الراهن ليست كذلك، لا أعرف إذا كانت مباراة الغد بمثابة نهائي أم لا ، كل ما أريده أن نقدم مباراة رائعة غدًا".