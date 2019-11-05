رياضة | عاجل.. زيدان يحسم مصير ضم مبابي ورحيل جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. زيدان يحسم مصير ضم مبابي ورحيل جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رغبة كيليان مبابي في الانتقال إلى الميرينجي.

وقال زيدان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة جالطة سراي التركي غدا بدوري أبطال أوروبا: "نعرف المسؤولية التي على عاتقنا، سنحاول صنع مباراة رائعة غدًا".

وردا على سؤال بشأن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي: " مبابي قرر مستقبله ، الآن هو في باريس سان جيرمان، لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل، ولكن ، قال دائمًا إنه يرغب في اللعب في ريال مدريد".

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وتحدث زيدان عن أزمة الويلزي جاريث بيل قائلا: "نريد أن يكون بيل على ما يرام لكنه ليس جاهزًا بعد، نريد أن يكون اللاعب على ما يرام ، في الوقت الحالي بيل ليس جاهز. لبلاده الحق في استدعائه. لكن من المؤسف أنه في الوقت الحالي لم يكن مُتاح".

وأضاف: "إذا استدعى منتخب ويلز بيل ، فهذا من حقهم. نحن لا نتدخل في ذلك، تم استدعاء بيل ويجب أن يذهب ، ثم سنرى ما سيحدث، أتمنى أن يكون معنا. لكن ، سيتعين علينا الانتظار كيف سيكون هذا الأسبوع. الآن ليس متاحًا. لا اعرف عن المحادثة التي جرت بينه وبين مدربه".

وواصل: "يقولون إنني أريد أن يغادر بيل في يناير ، إنه أمر سخيف. أريد أن يبقى بيل هنا حتى نهاية الموسم".

واختتم: "لا أحد يستطيع أن يخرج أكاذيب على لساني. أريد أن يبقى بيل حتى نهاية الموسم. هذا ما أريد أن يعرفه المشجعون".